Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 jul 2026 Actualizado 15:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Hallan dron cargado con explosivos cerca de tanques del complejo petrolero de Caño Limón

Autoridades verifican en la zona lo ocurrido.

Autoridades encontraron dron acondicionado con 300 gramos de explosivos entre Bogotá y Mosquera

Autoridades encontraron dron acondicionado con 300 gramos de explosivos entre Bogotá y Mosquera

Autoridades encontraron dron acondicionado con 300 gramos de explosivos entre Bogotá y Mosquera
Añadir Caracol Radio en Google

Información preliminar señala que fue hallado un dron cargado con explosivos cerca de los tanques de almacenamiento del complejo petrolero de Caño Limón, en Arauca.

El artefacto no se activó y, por ahora, no se reportan afectaciones en la infraestructura ni personas heridas.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer si el dron cayó en el lugar durante un intento de ataque o si fue instalado directamente en la zona. También buscan determinar qué grupo estaría detrás del hecho.

Este hecho se suma, la instalación también de un artefacto explosivo, en la vía hacia Tame, en el departamento de Arauca, hecho que dejó un civil herido y afectaciones en uno de los vehículos que pasaba por la zona.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir