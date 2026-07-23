Hallan dron cargado con explosivos cerca de tanques del complejo petrolero de Caño Limón

Información preliminar señala que fue hallado un dron cargado con explosivos cerca de los tanques de almacenamiento del complejo petrolero de Caño Limón, en Arauca.

El artefacto no se activó y, por ahora, no se reportan afectaciones en la infraestructura ni personas heridas.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer si el dron cayó en el lugar durante un intento de ataque o si fue instalado directamente en la zona. También buscan determinar qué grupo estaría detrás del hecho.

Este hecho se suma, la instalación también de un artefacto explosivo, en la vía hacia Tame, en el departamento de Arauca, hecho que dejó un civil herido y afectaciones en uno de los vehículos que pasaba por la zona.