Presencia vallecaucana en el triunfo de Colombia en el debut de la Copa Sudamericana de Voleibol

La Selección Colombia comenzó con paso firme su participación en la Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026, que se disputa del 22 al 26 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, Perú, al derrotar con autoridad 3-0 a Venezuela, en la primera jornada del Grupo B.

El conjunto nacional se impuso con parciales de 25-19, 25-14 y 25-13, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen y ubicarse entre los líderes de su zona.

El equipo colombiano tiene una marcada presencia vallecaucana. Ocho deportistas del departamento integran la convocatoria: Ana Karina Olaya, Valerin Carabalí, Nicoll Torres, Karen Rentería, Sofía Vélez, Ivonne Montaño, Katherin Ramírez y Laura Pascua, quienes actualmente militan en ligas profesionales de Turquía, Francia, Brasil, Estados Unidos, Perú, Rumania y el sistema universitario de Norteamérica.

La competencia reúne a Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, divididos en dos grupos de cuatro equipos bajo el sistema de todos contra todos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los demás disputarán los partidos de clasificación del quinto al octavo lugar.

Además del título continental, la Copa Sudamericana entregará cuatro cupos al Campeonato Sudamericano 2026, que se disputará en Brasil, y tres plazas para los Juegos Panamericanos 2027, convirtiéndose en uno de los torneos más importantes del calendario regional.

Colombia volverá a la cancha hoy 23 de julio, cuando enfrente a Argentina, a partir de las 3:45 p.m. (hora colombiana), en un compromiso clave para acercarse a la clasificación a las semifinales del campeonato.