En el aeropuerto de Pasto aterrizó el telescopio más grande y moderno de Colombia

Pasto- Nariño

La Universidad de Nariño recibió un telescopio de más de tres toneladas que será instalado como pieza principal del Centro de Ciencia, lo que permitirá fortalecer la investigación astronómica desde el sur del país.

El equipo llegó a Pasto en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, especialmente acondicionada para transportar la estructura de alta precisión, vuelo que fue organizado gracias al apoyo de la Gobernación de Nariño y que permitió recoger el instrumento en Houston,Texas, y traerlo bajo estrictos protocolos de precaución.

El telescopio mide 3,5 metros de longitud, tiene un espejo reflector de un metro de diámetro y alcanza una distancia focal de 12,2 metros, lo que lo convierte en el más grande de Colombia por sus dimensiones y características técnicas.

El proyecto para la adquisición del telescopio representó una inversión cercana al millón y medio de dólares y tiene como propósito consolidar un Centro de Ciencia dedicado a la investigación, la formación académica y la divulgación del conocimiento, el cual ya inició su construcción y se proyecta sea entregado a mediados del 2027.

La Universidad de Nariño también proyecta desarrollar investigaciones en colaboración con científicos vinculados a la NASA y convertir este nuevo espacio en un referente científico con impacto nacional e internacional.