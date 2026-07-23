Desde el 3 de agosto cambiarán los horarios de recolección de basuras en 53 barrios de Pasto
Consulte aquí cuáles son los barrios y sus nuevos horarios
Pasto - Nariño
Veolia Aseo Pasto anunció que desde el próximo 3 de agosto entrarán en funcionamiento nuevos horarios para la recolección de residuos en 53 barrios de la ciudad, modificaciones que también cobijan a algunos corregimientos del municipio.
Cristian Ruález, gerente de Operaciones de Veolia, explicó que la empresa no realizaba un rediseño general de las rutas desde 2019, pese a los cambios que ha tenido la ciudad y las solicitudes presentadas por los usuarios para mejorar el servicio.
Una de las principales dificultades tiene que ver con los vehículos estacionados en las calles, específicamente en sectores donde las vías son estrechas y los camiones recolectores tienen problemas para ingresar o maniobrar, por lo que en algunas de estas zonas se utilizarán vehículos más pequeños, de 16 yardas, en reemplazo de los camiones de mayor capacidad.
También se identificaron cambios importantes en sectores donde aumentó la construcción de conjuntos residenciales, ya que algunas urbanizaciones concentran entre 500 y 600 habitantes, lo que provoca que los vehículos se llenen rápidamente y altera el recorrido previsto para el resto de la ruta.
La empresa también busca reducir la velocidad de recolección para mejorar la calidad del servicio porque actualmente los operarios recogen aproximadamente una tonelada de residuos cada 15 minutos y la meta será ampliar ese tiempo a 20 minutos para evitar que los operarios de barrido dejen residuos.
Lugares que cambiaran de Horario de recolección
Comunas 11 y 12
- Rincón del Paraíso, comuna 11: martes, jueves y sábados, a las 8:30 p. m.
- Monserrat, comuna 12: martes, jueves y sábados, a las 11:30 a. m.
- Baviera, comuna 12: martes, jueves y sábados, a las 11:30 a. m.
- Villa Adriana María, comuna 12: martes, jueves y sábados, a las 11:00 a. m.
Comuna 5
- Salida al Sur: martes, jueves y sábados, a las 4:00 p. m.
- Los Robles: martes, jueves y sábados, a las 4:30 p. m.
- Fray Ezequiel: martes, jueves y sábados, a las 4:50 p. m.
- Las Ferias: martes, jueves y sábados, a las 9:40 p. m.
- La Posada: martes, jueves y sábados, a las 9:40 p. m.
- Venecia: lunes, miércoles y viernes, a las 4:00 p. m.
- Madrigal: lunes, miércoles y viernes, a las 8:10 p. m.
- Emilio Botero: lunes, miércoles y viernes, a las 9:10 p. m.
- Vivienda Cristiana: lunes, miércoles y viernes, a las 9:00 p. m.
- Cantarana: lunes, miércoles y viernes, a las 8:50 p. m.
- Santa Clara, calle 16-15C: lunes, miércoles y viernes, a las 9:50 p. m.
Comuna 6
- Avenida Mijitayo: lunes, miércoles y viernes, a las 4:00 p. m.
- Tamasagra I: lunes, miércoles y viernes, a las 4:20 p. m.
- Jerusalén: lunes, miércoles y viernes, a las 8:10 p. m.
- Altamira: lunes, miércoles y viernes, a las 10:00 p. m.
- Villa de los Ríos: lunes, miércoles y viernes, a las 9:10 p. m.
- Las Palmas: lunes, miércoles y viernes, a las 4:20 p. m.
- Las Cruces: lunes, miércoles y viernes, a las 4:40 p. m.
Comuna 7
- Villa Campanela: lunes, miércoles y viernes, a las 4:00 p. m.
- Villa Vergel: lunes, miércoles y viernes, a las 4:20 p. m.
- Portal de Mijitayo: lunes, miércoles y viernes, a las 6:00 p. m.
- La Primavera: lunes, miércoles y viernes, a las 5:40 p. m.
- Villa Sofía: lunes, miércoles y viernes, a las 6:20 p. m.
- El Bosque: lunes, miércoles y viernes, a las 5:20 p. m.
- El Edén: lunes, miércoles y viernes, a las 5:00 p. m.
- Francisco de la Villota: lunes, miércoles y viernes, a las 4:40 p. m.
Comuna 2
- Atahualpa: lunes, miércoles y viernes, a las 10:50 a. m.
- San Miguel: lunes, miércoles y viernes, a las 10:30 a. m.
- Medardo Bucheli: martes, jueves y sábados, a las 6:40 p. m.
- Aire Libre: martes, jueves y sábados, a las 5:30 p. m.
- El Prado: martes, jueves y sábados, a las 6:40 p. m.
- Navarrete: martes, jueves y sábados, a las 5:20 p. m.
- Javeriano: martes, jueves y sábados, a las 6:00 p. m.
- Salomón: martes, jueves y sábados, a las 9:30 p. m.
- La Alhambra: martes, jueves y sábados, a las 6:20 p. m.
- Normandía: martes, jueves y sábados, a las 4:00 p. m.
- La Gran Colombia: martes, jueves y sábados, a las 5:00 p. m.
- El Olivo: martes, jueves y sábados, a las 5:00 p. m.
- Las Violetas: martes, jueves y sábados, a las 9:00 p. m.
- Las Lunas: martes, jueves y sábados, a las 7:40 p. m.
- Fátima: martes, jueves y sábados, a las 10:00 p. m.
- El Recuerdo: martes, jueves y sábados, a las 8:00 p. m.
Comuna 3
- Pucalpa III: martes, jueves y sábados, a las 6:00 a. m.
- Caicedonia: martes, jueves y sábados, a las 7:40 a. m.
- Las Brisas: martes, jueves y sábados, a las 7:20 a. m.
- José Antonio Galán: martes, jueves y sábados, a las 7:40 a. m.
- Villa Oriente: martes, jueves y sábados, a las 9:00 a. m.
- Villa Alejandría: martes, jueves y sábados, a las 9:30 a. m.
- Arnulfo Guerrero: martes, jueves y sábados, a las 9:30 a. m.
- Las Lajas: martes, jueves y sábados, a las 9:30 a. m.
Centros poblados y corregimientos
- Genoy: miércoles, a las 3:00 p. m.
- Mapachico: lunes y viernes, a las 3:00 p. m.
- Anganoy: lunes y viernes, a las 4:00 p. m.
- Conjuntos La Estancia: lunes y viernes, a las 6:00 p. m.
- Santa Isabel de Armenia: lunes y viernes, a las 6:00 p. m.
- Balmoral de Armenia: lunes y viernes, a las 6:00 p. m.
- Quinta de Alicante: lunes y viernes, a las 6:00 p. m.
- Botanilla: lunes y viernes, a las 7:00 p. m.
- Jamondino: lunes y jueves, a las 7:00 p. m.
- Mocondino–Dolores: lunes y jueves, a las 5:00 p. m.
- Buesaquillo Centro: lunes y jueves, a las 3:00 p. m.
- Cujacal Alto: miércoles, a las 5:00 p. m., y viernes, a las 11:00 a. m.