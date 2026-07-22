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22 jul 2026 Actualizado 17:07

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Se incrementaron los casos de Enfermedad Diarreica Aguda en Ipiales

Autoridades evalúan las causas epidemiológicas del brote que ha elevado la demanda de servicios de salud

Diarrea crónica, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Diarrea crónica, imagen de referencia. Foto: Getty Images / comzeal

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Ipiales-Nariño

La Secretaría de Salud de Ipiales, confirmó un comportamiento epidemiológico atípico relacionado con Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), esto con base en los reportes de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Mientras se adelantan las investigaciones epidemiológicas y de campo correspondientes para determinar los factores asociados a este incremento se adelantan algunas estrategias comunitarias orientadas a la mitigación del riesgo, la prevención activa y el autocuidado.

Por ahora se hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas higiénico-sanitarias en el entorno familiar, para cortar las cadenas de transmisión de agentes patógenos.

En articulación con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, IPS Municipal de Ipiales E.S.E., el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) y las demás entidades competentes, se desplegarán otras acciones intersectoriales.

Más información

De igual manera se intensificarán las actividades de inspección, vigilancia y control sanitario en establecimientos de preparación, expendio y comercialización de alimentos, así como en otros establecimientos objeto de inspección sanitaria, con el propósito de prevenir nuevos casos, controlar el brote y reducir el impacto sobre la salud pública del municipio.

Claudia Ortega Sarria

Claudia Ortega Sarria

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Mariana, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad...

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