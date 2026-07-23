Denuncian presuntos vínculos de Junta Directiva de Ecopetrol y grupo de contratistas ‘Los Catalanes’

La Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de Pablo Bustos, denunció una posible relación entren miembros de junta directiva de Ecopetrol con un grupo de contratistas conocido como ‘Los Catalanes’.

“Se trataría de indagar por las presuntas relaciones entre la junta directiva y su presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, con lo que hoy se hace llamar el clan de ‘Los Catalanes’. Y precisamente en el día de hoy la Junta Directiva del Ecopetrol se reúne a efecto de tomar decisiones importantes”, afirmó Bustos.

El veedor hizo un llamado a las autoridades competentes para que indaguen sobre posibles beneficios que se le estaría dando a este grupo de contratistas desde la petrolera.

“Creemos que es necesario la intervención urgente de la Procuraduría y de la Contraloría con carácter preventivo, e inclusive que la Fiscalía haga lo propio respecto a los presuntos hechos punibles que podrían desprenderse, no solamente de estos hechos, sino de lo que podría ser la trazabilidad de proyectos por cerca de 120 millones de dólares que se habrían contratado sobre proyectos estratégicos de Ecopetrol en las últimas semanas en beneficio del sector llamado los catalanes”, afirmó.

Finalmente, hacen un llamado al Gobierno entrante a revisar de manera integral la contratación adelantada en Ecopetrol.

“Invitamos al nuevo presidente de la República electo a efectos de que conforme una comisión técnica y jurídica que revise los procesos contractuales que se han venido suscribiendo particularmente en los últimos tiempos en ideas en esta institución que parece hoy la feria de los contratos y el carnaval de la despedida haciendo leña de esta institución que constituye el patrimonio central de los colombianos”, concluyó Bustos.