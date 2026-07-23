Del Puerto al Aeropuerto: la alianza que impulsará 40 empresas antioqueñas a industrias globales

Antioquia

Del Puerto al Aeropuerto es la nueva alianza de Antioquia que busca preparar a las empresas del departamento para convertirse en proveedoras de las industrias aeronáutica y astillera.

El programa acompañará a 40 empresas antioqueñas, de las cuales 30 pertenecen al sector astillero y 10 al aeronáutico, en una iniciativa liderada por la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio Aburrá Sur, en alianza con las cámaras de comercio de Medellín para Antioquia, Oriente Antioqueño y Urabá, además de Comfama y Comfenalco Antioquia.

El objetivo es que empresas de sectores desarrollen las capacidades necesarias para integrarse a cadenas globales de suministro mediante procesos de diagnóstico, cierre de brechas, certificación e innovación.

Una apuesta construida durante más de una década

José Alejandro Tamayo Maya, vicepresidente de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, explicó que esta estrategia comenzó hace diez años, cuando la entidad identificó que el desarrollo portuario de Urabá y el crecimiento del Aeropuerto Internacional José María Córdova representarían una oportunidad para transformar la base empresarial de Antioquia.

“Las industrias tradicionales tienen una oportunidad gigantesca de migrar hacia nuevos sectores de clase mundial. Queremos que las empresas desarrollen certificaciones, sustituyan importaciones, innoven y, posteriormente, puedan internacionalizar sus productos, partes y servicios”, afirmó Tamyo.

Según Tamayo, la cercanía del departamento con los futuros puertos de Urabá y la expansión del aeropuerto convierte estas infraestructuras en “anclas” para desarrollar una red de proveedores capaz de atender mercados internacionales.

Para Comfenalco Antioquia, el programa también representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico de las distintas subregiones del departamento.

Liliana Galeano Sarmiento, gerente de Empleo y Emprendimiento de la Caja, aseguró que esta iniciativa responde a un propósito institucional de conectar las capacidades empresariales de Antioquia con la infraestructura logística que transformará el territorio.

“Hemos querido trabajar en la integración, y cómo activos tan importantes como los puertos en Urabá, el que ya está, pero los que se nos vienen y los aeropuertos podían generar un proceso de integración y fortalecimiento de la economía regionales”, indicó la gerente.

Comfenalco explicó que el programa permitirá que empresarios del Oriente, el Valle de Aburrá, el Occidente, el Suroeste y Urabá identifiquen nuevas oportunidades de negocio asociadas al crecimiento del comercio internacional.

Con “Del Puerto al Aeropuerto”, las entidades aliadas buscan consolidar un modelo que permita diversificar la economía antioqueña, fortalecer la competitividad empresarial y posicionar al departamento como un proveedor estratégico para industrias de talla mundial, aprovechando el desarrollo portuario de Urabá y la expansión de la infraestructura aeroportuaria como motores del crecimiento regional.