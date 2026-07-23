Capturan a 10 presuntos integrantes de red que comercializaba carne de caballo en Bucaramanga

Diez personas fueron capturadas por, presuntamente, integrar una organización dedicada al sacrificio ilegal de caballos y a la comercialización clandestina de su carne en Bucaramanga.

Los procedimientos se realizaron mediante seis diligencias de allanamiento en los sectores de Girardot, Colorados, Nariño, Los Pinos y Marianela, donde fueron capturadas nueve personas por orden judicial y una más en flagrancia.

Durante los operativos, las autoridades incautaron 1,4 toneladas de carne que estaba almacenada en cuartos fríos sin cumplir las condiciones sanitarias exigidas.

Además, fue intervenido un matadero clandestino en el que los investigadores encontraron restos biológicos de caballos sacrificados. Según la Policía, ese mismo lugar ya había sido intervenido en una investigación anterior que permitió rescatar varios caballos antes de que fueran sacrificados.

“Este grupo delincuencial adquiría los equinos en Cesar y Bolívar, utilizando en algunos casos guías falsas para transportarlos. Posteriormente, los sacrificaban y comercializaban la carne en plazas de mercado y barrios de Bucaramanga”, aseguró el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

De acuerdo con la investigación, los capturados deberán responder por los delitos de maltrato animal, concierto para delinquir, corrupción de alimentos y contaminación ambiental.

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