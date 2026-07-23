Casos de tosferina se disparan en Santander: ya son 41 los confirmados

Se promueve la estrategia Capullo, que consiste en vacunar a quienes están en contacto con recién nacidos para evitar la transmisión de la bacteria. Foto: Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Santander pasó de cinco a 41 casos confirmados de tosferina en el último año, un aumento del 720 % que lo convierte en el tercer departamento con más contagios del país, solo por detrás de Antioquia y Bogotá.

La mayoría de los casos se concentran en el municipio de El Cerrito, donde las autoridades de salud mantienen el seguimiento al principal brote registrado en el departamento, especialmente dentro de una comunidad indígena.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, una de las principales razones del incremento es la disminución en las coberturas de vacunación, lo que ha facilitado la circulación de la enfermedad, especialmente entre los menores de edad, quienes son la población con mayor riesgo de presentar complicaciones.

La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa que suele comenzar con síntomas similares a los de una gripa, como congestión nasal, fiebre leve y tos. Sin embargo, con el paso de los días puede evolucionar a episodios intensos y repetitivos de tos que dificultan la respiración.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para verificar que los niños tengan al día su esquema de vacunación y consultar oportunamente a los servicios de salud si presentan tos persistente o dificultad para respirar.

¿Cuáles son los departamentos con más casos?