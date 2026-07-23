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23 jul 2026 Actualizado 20:40

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Medellín

Cámara de Comercio de Medellín califica como “excelente” el traslado de la sede de ProColombia

De acuerdo a lo dicho por Fredy Pulgarín, esto “beneficia a la región y al país”.

Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Foto: Cortesía

Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Foto: Cortesía

Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Foto: Cortesía

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Medellín, Antioquia

Tras el anuncio realizado por el Gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, del traslado de la sede de ProColombia a Medellín. Esta decisión fue calificada como “excelente” por Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Pulgarín aseguró que el anuncio es coherente con la vocación exportadora de Antioquia y fortalecerá la articulación público-privada en el país. “Antioquia lidera las exportaciones no tradicionales y, junto a ProColombia y otras instituciones, impulsamos iniciativas como Antioquia Exporta Más y la primera macrorrueda de negocios”, señaló.

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El directivo resaltó que el departamento representa casi el 40 % de las exportaciones no tradicionales nacionales y mantiene un crecimiento sostenido, especialmente en productos de alto valor agregado. “Hay una gran cultura exportadora. Somos la región más exportadora de productos no tradicionales”, afirmó.

Antioquia y su comercio exterior

Según Pulgarín, el comercio exterior regional ha crecido a tasas superiores al 50 % en los últimos años, con incrementos destacados tanto en precio como en volumen, incluso en manufacturas de alto valor que han registrado alzas entre el 50 % y el 150 %. La llegada de ProColombia, explicó, potenciará estas dinámicas al facilitar la apertura de mercados, contactos internacionales y gestión comercial.

La proximidad de ProColombia nos permitirá estar más cerca de la institucionalidad nacional y potenciar lo que ya estamos haciendo. Todo esto beneficia a la región y al país entero”, indicó.

Por último, el vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Fredy Pulgarín también mencionó el buen desempeño del turismo y planteó la posibilidad de replicar las buenas prácticas antioqueñas en otras regiones del país a través de la entidad. “Estamos al servicio de crecer para Colombia”, concluyó.

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