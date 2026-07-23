Este es el plan de seguridad de las Fiestas del Mar 2026/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Las autoridades confirmaron que, con ocasión de la Fiesta del Mar, se ha dispuesto un dispositivo especial en el que participarán más de 600 policías, quienes realizarán patrullajes preventivos, controles, acompañamiento a eventos masivos, vigilancia en zonas turísticas y operativos de prevención del delito.

De igual manera, habrá un despliegue de 100 soldados para fortalecer la seguridad y el control en los principales corredores viales y puntos estratégicos de la ciudad, apoyando las labores de prevención y reacción.

La Armada Nacional y la Capitanía de Puerto activarán el componente marítimo con tres unidades de reacción rápida, un buque para labores de vigilancia y control y una Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima, fortaleciendo la seguridad en la jurisdicción marítima y las zonas costeras. Además, contarán con personal dedicado a garantizar la seguridad de la navegación, el ordenamiento del tráfico de embarcaciones y el cumplimiento de la normatividad marítima.

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Los organismos de socorro también cumplirán un rol fundamental durante Fiesta del Mar: el Cuerpo de Bomberos dispondrá de 40 unidades operativas, con un dispositivo conformado por 4 máquinas de atención de emergencias y 1 ambulancia, para la respuesta inmediata ante incidentes y emergencias; mientras tanto, la Defensa Civil dispondrá de 20 brigadas, integradas por aproximadamente 200 voluntarios, quienes brindarán apoyo en la gestión del riesgo.