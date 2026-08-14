Dos capturados por la Policía de Bolívar transportando dos jaulas con aves tipo canario

Un recorrido en motocicleta terminó convertido en un problema judicial para dos jóvenes en Bolívar. Lo que llevaban consigo llamó la atención de los uniformados: dos jaulas con aves, cuyo transporte, según el reporte policial, se realizaba sin la documentación exigida por la autoridad ambiental.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se registró en el kilómetro 74 de la Ruta 7802, vía Magangué–Cicuco, jurisdicción de Magangué, cuando unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban labores de registro y control.

Los dos jóvenes, de 18 y 22 años, se movilizaban en una motocicleta cuando fueron requeridos por los policías. Durante la inspección, los uniformados encontraron las dos jaulas en las que eran transportadas aves reportadas como canarios.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, al preguntarles por los permisos expedidos por la autoridad ambiental para la tenencia y transporte de las aves, los ocupantes de la motocicleta manifestaron no contar con ninguna autorización.

Por esta razón, ambos fueron capturados por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, contemplado en el artículo 328 del Código Penal. El procedimiento fue dejado a disposición de la Fiscalía Local 71 de Magangué.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Continuaremos fortaleciendo los controles para proteger nuestra fauna y combatir cualquier conducta que afecte los recursos naturales. Invitamos a la ciudadanía a abstenerse de capturar, transportar o comercializar fauna sin las autorizaciones correspondientes”.

Esta vez, las jaulas no pasaron inadvertidas. Un control en carretera frenó el recorrido y dejó a dos personas ante la justicia, mientras las autoridades reiteraron que proteger la fauna también es proteger el patrimonio natural de todos los bolivarenses.