Sorprenden a un joven caminando con brazalete del Inpec en la vía a María La Baja

Un brazalete electrónico en su tobillo terminó delatándolo. Un joven de 21 años fue capturado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar cuando caminaba por el sector El Limón, jurisdicción de Marialabaja.

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El procedimiento se registró en el kilómetro 52 de la vía San Onofre–Cartagena, donde los policías adelantaban labores de registro y control. Al requerir al ciudadano y practicarle un registro, los uniformados observaron que llevaba en su tobillo derecho un brazalete de localización electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Tras verificar su situación judicial, las autoridades establecieron que el hombre se encontraba bajo detención domiciliaria, razón por la cual presuntamente habría incumplido la medida al ser sorprendido transitando por la vía pública.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el capturado registra antecedentes por hurto agravado y una condena de seis años de prisión dentro de un proceso judicial.

“Estos controles permanentes en las carreteras de Bolívar nos permiten identificar personas que estarían incumpliendo medidas judiciales. Continuaremos fortaleciendo la presencia policial en los principales corredores viales del departamento para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El joven fue capturado por el presunto delito de fuga de presos, y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el procedimiento judicial correspondiente.