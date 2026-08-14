Cartagena envía 40 toneladas de ayuda humanitaria al Chocó tras masiva donación

Desde el centro de acopio ubicado en el Coliseo Bernardo Caraballo, donde este jueves ya se reportan 40 toneladas en donaciones aportadas por los cartageneros que serán enviadas a familias afectadas por el sismo de 7.4 de magnitud en el departamento de Chocó, el alcalde Dumek Turbay y la gestora Liliana Majana agradecieron el masivo respaldo en la Gran Jornada de Solidaridad Cartagena Unida por Colombia, convocada por la Alcaldía Mayor para este jueves.

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En medio de los alimentos no perecederos, artículos de aseo y otros elementos de primera necesidad recibidos, el alcalde Turbay y la gestora Majana destacaron que, este mismo jueves, partirá hacia al departamento del Chocó la primera tractomula cargada de ayudas humanitarias y que, durante todo el puente festivo, el Coliseo Bernardo Caraballo continuará abierto para recibir más donaciones.

“Hoy, no ha sucedido nada distinto a lo que sabíamos que iba a pasar con los cartageneros: unos con más apoyo, otros con apoyo supremamente humilde, pero haciendo presencia y otros ofreciendo su trabajo como voluntarios”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital añadió: “De verdad que Cartagena se luce. Vamos de largo, o sea, no vamos a parar. Esto sigue, puente festivo, y bueno, allá en Quibdó son muchas las familias que se van a beneficiar. Esta misma tarde-noche sale la primera tractomula. Estaremos diciendo cómo se va, hacia dónde va y quién lo va a recibir allá en Quibdó, para que obviamente, se dé la entrega necesaria y llegue a la mano de quien realmente lo necesita”.

Por su parte, Liliana Majana, gestora social del Distrito, destacó: “Quiero aprovechar y unirme a todos los agradecimientos a las empresas, a todas esas familias que se han unido a esta gran campaña, pero también a los voluntarios que se han sumado a venirnos a ayudar aquí. Seguiremos aquí, en el Coliseo Bernardo Caraballo. Hoy, estamos aquí hasta las 9 de la noche y continuaremos la próxima semana”.