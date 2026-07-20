Exigen medidas de inteligencia y contrainteligencia para frenar ataques con drones en Cauca

Popayán - Cauca

En Cauca solicitan fortalecer capacidades para evitar atentados con drones. Tras los recientes ataques en Mercaderes y Popayán, las autoridades departamentales pidieron al Ministerio de Defensa aumentar las acciones de inteligencia, contrainteligencia y movilidad para contrarrestar estas acciones de los grupos armados ilegales.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, explicó que la solicitud responde a la necesidad de enfrentar el uso de esta tecnología en ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura estatal.

Los hechos más recientes tuvieron lugar en El Crucero de Pandiguando, municipio de El Tambo, donde la subestación policial fue atacada con más de 20 explosivos improvisados lanzados desde drones, afortunadamente sin víctimas.

Guzmán resaltó que las inversiones del gobierno departamental en sistemas técnicos permitieron, hace algunos días, frustrar un ataque, bajo la misma modalidad, contra el Cantón Militar de la Tercera División del Ejército en Popayán.

También reafirmó que es fundamental que las capacidades tecnológicas se actualicen constantemente para “golpear los componentes tecnológicos de los grupos armados”, con las que “buscan dañar la institucionalidad en el Cauca”.

El mandatario insistió en la necesidad de contar con recursos del Gobierno Nacional para actualizar las fortalezas de inteligencia, contrainteligencia y movilidad y actuar de manera más contundente contra el terrorismo; “particularmente para poder defendernos de todos estos embates que realizan los insurgentes a través de los drones”, dijo.

Finalmente, el gobernador Octavio Guzmán puntualizó que también se requieren mayores acciones de seguridad en la vía Panamericana, donde se registran recurrentemente hechos de orden público.