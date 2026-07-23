Cali y América se enfrentan en el clásico vallecaucano que marca el regreso de la Liga Femenina 2026

La Liga Femenina de Fútbol regresa con uno de los partidos más esperados del campeonato: el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali. Las ‘azucareras’ recibirán este jueves a las ‘Diablas Rojas’ en el que será el enfrentamiento número 17 entre ambos equipos en la historia del certamen.

El historial favorece al conjunto escarlata, que lidera los duelos directos y buscará ampliar su ventaja frente a un Cali que llega con el objetivo de repetir la victoria conseguida en la primera parte del semestre, cuando se impuso 1-0 con un gol de Stefania Perlaza en el último minuto.

Para este compromiso, ambos equipos tendrán ausencias importantes debido a la convocatoria de varias jugadoras a la Selección Colombia para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, competencia que para el fútbol femenino iniciará el próximo 29 de julio.

América de Cali no podrá contar con Natalia Giraldo, Mariana Muñoz y María Paula Córdoba, mientras que Deportivo Cali tendrá las bajas de Stefania Perlaza, Angie Salazar, Liz Katerine Osorio, Ingrid Guerra, Michelle Vásquez y Melanin Aponzá, seis futbolistas que hacen parte de la base titular del equipo dirigido por Andrés Usme.

Ante las ausencias, el técnico escarlata apostará por jugadoras de experiencia como Catalina Usme, Carolina Arias y Diana Ospina para afrontar el clásico.

En la tabla de posiciones, Deportivo Cali llega ubicado en la segunda casilla con 32 puntos, producto de 10 victorias, dos empates y una derrota. Mientras que, América de Cali ocupa el tercer lugar con 29 unidades, con nueve triunfos, dos empates y dos perdidas.

El duelo entre las ‘azucareras’ y las ‘Diablas Rojas’ se disputará este jueves a las 7:00 de la noche en el Palmaseca.