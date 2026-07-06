Declaran improcedente tutela de Cancillería y mantiene en curso proceso contra modelo de pasaportes

El Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela que presentó el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores contra las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que admitieron una acción popular en la que se cuestionan presuntas inconsistencias del nuevo modelo de pasaportes.

Con esta determinación, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo revocó el fallo de tutela que previamente había favorecido al Fondo Rotatorio y dejó en firme la continuidad del proceso principal, que seguirá su trámite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La acción popular fue presentada por Nicolás Dupont Bernal, junto con la Fundación DILO Colombia, con el propósito de que la justicia examine la legalidad del nuevo esquema de expedición de pasaportes y las presuntas irregularidades advertidas en su implementación.

En la decisión, cuya ponencia estuvo a cargo del consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta, el Consejo de Estado explicó que la tutela no puede utilizarse para poner fin a un proceso judicial que aún está en desarrollo.

Según la providencia, “no resulta admisible pretender la terminación del proceso a través de la acción de tutela”, pues mientras la acción popular siga en curso, corresponde a las partes ejercer allí mismo su derecho de defensa y presentar los recursos previstos por la ley.

La decisión implica que el proceso contra el nuevo modelo de pasaportes continúa vigente y que la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del esquema seguirá siendo analizada por el despacho del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En medio de ese panorama judicial, esta semana también fue admitida una nueva demanda relacionada con el mismo asunto. Se trata de una acción por controversias contractuales presentada por la abogada Ximena Echavarría Cardona, en colaboración con la Fundación DILO Colombia.

Esa demanda busca que se declare la nulidad del convenio interadministrativo que dio origen al nuevo modelo de pasaportes. Entre los argumentos expuestos se mencionan presuntas infracciones de las normas que sustentan el convenio, una posible expedición irregular y una supuesta falta de motivación del acto administrativo.

Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, la Fundación DILO Colombia sostuvo que el fallo confirma que las controversias sobre el nuevo esquema de pasaportes “no son un asunto aislado ni una lectura interesada de un solo demandante”, sino un debate que continúa siendo examinado por la jurisdicción contencioso administrativa.