Soluciones W: Samsung Colombia cambiará el día a día de 18 adultos mayores de Ubaque

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El abandono de un adulto mayor suele ser una tragedia silenciosa. Detrás de cada historia hay una vida entera de trabajo, recuerdos y familia que, por distintas circunstancias, terminó en la soledad.

En el municipio de Ubaque, Cundinamarca, existe un lugar que busca cambiar esa realidad. El Hogar Geriátrico El Cacique Ubaque nació en 2022 gracias al esfuerzo de personas de buen corazón que decidieron convertir una casa vacía en un refugio para quienes más lo necesitaban.

Hoy allí viven 18 adultos mayores, varios de ellos completamente dependientes de los cuidados de auxiliares de enfermería y del personal que los acompaña día y noche.

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Pero cuidar a una población tan vulnerable también implica enormes desafíos cotidianos. Uno de ellos era algo tan simple como secar la ropa.

Debido a las condiciones de salud de muchos residentes, la ropa de cama y las prendas deben cambiarse varias veces al día. En temporada de lluvias, mantener todo limpio y seco se había convertido en una tarea prácticamente imposible.

"Lo que nos urge porque estamos aquí en Ubaque, en época de invierno, es una secadora“, explicó Ligia Simbaqueba, colaboradora del hogar, al aire en 6AM W.

Su llamado encontró eco en Samsung Colombia, que decidió sumarse a Soluciones W con una contribución que aliviará esta necesidad diaria para quienes dedican su vida al cuidado de los adultos mayores.

La compañía entregará una secadora de última tecnología

"Queremos entregarles una secadora con capacidad de 24 kilogramos para facilitarle la vida a estos abuelitos y seguir apoyando esta labor maravillosa“, anunció Adriana Borja, gerente de mercadeo y comunicaciones de línea blanca de Samsung Colombia, en los micrófonos de 6AM W.

La emoción y lágrimas de Ligia fueron inmediatas.

"Mil gracias. Lo único que me resta es pedirle a Dios la salud de ustedes. Qué felicidad tan grande poder tener esto“, aseguró.

Aunque pueda parecer un electrodoméstico más, en este hogar representa mucho más que comodidad. Significa ropa limpia y seca para personas que no pueden valerse por sí mismas, mejores condiciones de higiene, menos carga física para quienes las cuidan y más tiempo para brindarles compañía y atención.

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Historias como esta recuerdan que la solidaridad también se construye atendiendo las necesidades más sencillas, esas que pocas veces se ven, pero que hacen toda la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.