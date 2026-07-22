Keralty recibió condecoración en el Concejo de Bogotá por sus 50 años de trayectoria

El grupo español Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recibió una distinción en el Concejo de Bogotá por su destacada huella social y labor en el sistema de salud colombiano.

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“Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo un modelo de cuidado que reúne aseguramiento, prestación de servicios de salud, educación superior, investigación clínica e innovación. Además, nos motiva a continuar trabajando en la creación de nuestro propio Living Lab, un entorno real de prueba e implementación donde se diseñan, ajustan y escalan soluciones de salud como la esencia de la diversidad de Keralty”, afirmó Ivonne Orozco, CEO de Keralty Colombia.

La Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez es la máxima condecoración otorgada por el Concejo de Bogotá que fue creada mediante el Acuerdo 36 de 1993 y exalta a personas naturales o jurídicas que hayan prestado servicios eminentes y aportes significativos a la ciudad.

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De acuerdo con la organización este premio es una valiosa “oportunidad para continuar fortaleciendo lazos” con la ciudad en la cual nació la organización.

Keralty es un grupo empresarial global especializado en el sector de salud; asegura a las personas y las atiende en sus propios centros médicos.

Recordemos que en la capital del país Keralty atiende a más de 573.000 usuarios de medicina prepagada y al 20% del total de los capitalinos que se encuentran afiliados a EPS Sanitas.

Este grupo ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema integral de salud con presencial en diez países, cerca de 13 millones de personas bajo su cuidado y más de 37.000 colaboradores directos e indirectos.