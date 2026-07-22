La cuarta hija de Brad Pitt que busca borrar legalmente el apellido de su padre

Vivienne Jolie-Pitt, hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, presentó una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para eliminar el apellido “Pitt” de su nombre.

En la documentación, la joven señala que el motivo del cambio responde a “razones personales”, sin ofrecer más explicaciones. La audiencia para estudiar la solicitud fue fijada para el 2 de noviembre

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Con este paso, Vivienne se convierte en la cuarta hija de Brad Pitt que busca dejar de usar el apellido del actor. Shiloh logró cambiar legalmente su nombre en 2024, mientras que Zahara y Maddox iniciaron procesos judiciales que aún están pendientes de resolución. Si el tribunal aprueba el trámite en noviembre, Vivienne se convertiría en la segunda de los hijos de la expareja en concretar oficialmente el cambio de identidad.

Angelina Jolie y Brad Pitt tienen seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. De ellos, cuatro ya han dejado de utilizar públicamente o han iniciado los trámites para eliminar legalmente el apellido Pitt. Knox también ha sido identificado recientemente solo con el apellido Jolie en actos públicos, aunque no se ha confirmado que haya iniciado un proceso legal.

Knox y Vivianne, hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie. Ampliar Knox y Vivianne, hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie. Cerrar

La decisión de Vivienne no resultó sorpresiva para algunos medios, pues antes de iniciar el trámite legal, ya se presentaba profesionalmente como Vivienne Jolie, incluyendo su acreditación como “Vivienne Jolie” en el Playbill de “The Outsiders”, el musical de Broadway en el que trabajó junto a su madre como asistente de producción

Vivienne nació en julio de 2008 en Niza, Francia, junto a su hermano gemelo Knox. Con los mellizos alcanzando la mayoría de edad el 12 de julio de 2026, terminó también el acuerdo de custodia que mantenía unidos, al menos en lo legal, a los actores con sus hijos. Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaron oficialmente en 2024, tras años de disputas legales.