Pruebas a pozos petroleros definirán origen de afloramientos que afectan a San Luis de Gaceno

Pruebas a los pozos definirán el origen de los afloramientos de hidrocarburos que afectan a San Luis de Gaceno desde hace más de diez años / Marcela Han Acero

San Luis de Gaceno

Las pruebas de integridad que deberán realizarse a los pozos petroleros del campo Medina serán determinantes para establecer el origen de los afloramientos de hidrocarburos que, desde hace más de una década, afectan a las comunidades del centro poblado de Horizontes, en San Luis de Gaceno (Boyacá).

Así lo dio a conocer el alcalde del municipio, Nelzon Garzón Chitiva, luego de la más reciente visita del Servicio Geológico Colombiano, entidad que continúa adelantando los estudios para determinar si la emergencia obedece a un fenómeno natural o si está relacionada con una posible fractura en alguno de los pozos de la operación petrolera del campo Medina, a cargo de la empresa Nikoil Energy y vinculada a Ecopetrol.

El mandatario recordó que la problemática comenzó entre 2013 y 2014, en inmediaciones de los pozos Cóndor 1 y Cóndor 2, aunque la actividad petrolera en la zona se remonta a 1957. Desde entonces, varias familias han convivido con afloramientos de petróleo y gas que también han generado impactos ambientales.

“Hemos venido enfrentando esta situación desde hace prácticamente más de diez años. Las comunidades cercanas han sido afectadas por los afloramientos de petróleo y gas, convirtiéndose en una problemática bastante compleja para el municipio”, afirmó.

Según explicó, las investigaciones adelantadas por el Servicio Geológico Colombiano ya permitieron confirmar que el material que emerge corresponde a un hidrocarburo natural, pero aún no existe certeza sobre la causa que permite su salida a la superficie.

“La última hipótesis que queda por descartar es una posible fractura en alguno de los pozos. Para eso se realizarán pruebas de integridad, que permitirán establecer si los pozos presentan fallas y, de ser así, cuándo ocurrieron y bajo qué procedimiento. Si todos los pozos están en perfectas condiciones, la conclusión será que se trata de un afloramiento natural asociado a las fallas geológicas y al movimiento de la Cordillera Oriental”, explicó.

Garzón indicó que el Servicio Geológico Colombiano ya solicitó la realización de estas pruebas, pero será la empresa operadora la encargada de contratarlas, por lo que aún no hay una fecha definida para su ejecución.

Mientras avanzan los estudios, Nikoil Energy ha venido ejecutando obras de mitigación para evitar que la contaminación continúe extendiéndose hacia otras veredas. “La empresa ha asumido medidas que han permitido reducir parcialmente el impacto ambiental mientras se conocen los resultados definitivos”, señaló.

El alcalde también manifestó que el cambio de Gobierno Nacional no debería afectar el proceso investigativo, pues durante estos años se ha consolidado una trazabilidad técnica que permitirá dar continuidad a los estudios.

El mandatario indicó que la empresa proyecta permanecer entre 15 y 20 años más en el municipio. Agregó que recientemente se lograron acuerdos entre la Gobernación de Boyacá, la compañía y las comunidades para mantener las obras de mitigación y el acompañamiento a los habitantes, mientras se conocen los resultados de las pruebas que definirán si los afloramientos tienen un origen natural o si existe responsabilidad derivada de la operación petrolera, lo que abriría la puerta a las respectivas medidas de compensación.