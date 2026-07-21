Tunjano Ricardo Torres Castro asumirá la dirección general del SENA

El tunjano Ricardo Ernesto Torres Castro fue designado como nuevo director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una de las entidades más importantes del Estado colombiano para la formación técnica, tecnológica y el impulso al empleo.

El anuncio lo hizo este martes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien confirmó que el fraile dominico reemplazará al también boyacense Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director de la entidad durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con este nombramiento, Boyacá mantiene la dirección del SENA en el cambio de gobierno.

Torres Castro es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, profesional en Teología, magíster en Administración y en Negocios y Redes Internacionales, además de contar con estudios doctorales en Administración. Su trayectoria ha estado ligada a la educación superior, la gestión institucional, el sector empresarial y el trabajo social. Entre 2017 y 2023 fue rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, y posteriormente se desempeñó como decano de la División de Ciencias de la Salud de esa institución. Desde enero de 2024 ejerce como asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Su experiencia también incluye la dirección de proyectos especiales en la Universidad Santo Tomás, la gerencia de la Diócesis de Tibú, la dirección ejecutiva de la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz y cargos en medios de comunicación comunitarios del Catatumbo. Asimismo, ha integrado juntas directivas de empresas de los sectores logístico, constructor y aeroportuario, además de desarrollar proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción de memoria en regiones afectadas por el conflicto armado.

Al anunciar el nombramiento, Abelardo de la Espriella aseguró que la misión del nuevo director será fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar el SENA y consolidarlo nuevamente como un aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social.