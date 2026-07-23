“Tienen 17 días para someterse”: presidente electo Abelardo de la Espriella al Clan del Golfo

El presidente electo Abelardo de la Espriella envió un mensaje a los integrantes del Clan del Golfo para que se sometan a la justicia previo a su posesión el próximo 7 de agosto.

“El mensaje es claro: tienen 17 días para someterse y si no se someten a la justicia los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley”, advirtió desde Montería, al cierre del empalme territorial este 22 de julio.

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“Dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá. Yo les aconsejo que se vayan más lejos porque qué correteada la que les voy a pegar, van a saber lo duro que muere el tigre”, agregó.

Tras lo expuesto, se refirió a quienes supuestamente estarían delinquiendo en el departamento de Córdoba de acuerdo con inteligencia policial y militar.

“Bandidos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez: alias ‘Joaquín’ o ‘El Cura’, cuyo nombre de pila es Elkin Posada Casarrubia, quien es el cabecilla principal de esta estructura. Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias ‘Pata de Palo’ o ‘Número Dos’, segundo cabecilla de este grupo de bandidos; José Alberto Vega, alias ‘El ‘Flaco o Monseñor’, coordinador del narcotráfico del Clan del Golfo; Jonathan Restrepo Salazar alias ‘Ángelo’, cabecilla armado; Fernando Durán, alias ‘Arrieta’, alias ‘John o Nando Culón’, cabecilla financiero y Jorge Eliécer Córdoba Cisneros, alias ‘U’, es el político de esta estructura Roberto Vargas”, detalló.

Las autoridades han indicado que en Córdoba delinquirían cinco subestructuras del Clan del Golfo.