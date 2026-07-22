Asesinan a líder y periodista comunitario en Tierralta, Córdoba: autoridades investigan el caso

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos en Córdoba, rechazó la muerte violenta del líder y periodista comunitario Jader Durango Petro, registrada el pasado 18 de julio en zona rural de Tierralta, Córdoba.

“Jader Durango era ampliamente reconocido por su compromiso con el fortalecimiento de la organización comunitaria, la comunicación popular y la defensa de los derechos de las comunidades rurales. Su asesinato constituye un grave atentado contra la vida, la libertad de expresión, la participación ciudadana y el derecho de las comunidades a contar con los liderazgos comprometidos con la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos”, expresó Cordoberxia.

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Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), advirtió que “continuaremos documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación en el departamento”.

Indepaz advierte que más de 80 líderes han sido asesinados en el país en lo corrido del año 2026:

Con el lamentable suceso, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), informó que ya serían 83 los líderes sociales asesinados en el país. En ese sentido, hizo un llamado las autoridades competentes para que se brinden garantías en los territorios, teniendo en cuenta las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

“Su cuerpo fue hallado sobre la vía que conduce al sector de La Sierpe y la vereda Murmullo. De acuerdo con la información conocida, presentaba múltiples heridas que le causaron la muerte. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 054/19 que incluye a Tierralta como un municipio en alto riesgo por la presencia y disputa de actores armados ilegales interesados en el control de corredores estratégicos y economías ilícitas”, sostuvo Indepaz.

“La riqueza ambiental y minera del territorio, así como su cercanía al Nudo de Paramillo, incrementan su importancia estratégica. Estas dinámicas han generado afectaciones a comunidades campesinas e indígenas, incluyendo desplazamientos, pérdida de medios de vida y presión sobre sus territorios”, agregó.

Las autoridades han indicado que el caso es materia de investigación para determinar responsabilidades.

Según Cordoberxia, tres líderes sociales han sido asesinados en lo corrido del año 2026 en Córdoba y más de 30 han denunciado amenazas en el departamento.