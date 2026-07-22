Capturan a presunto integrante del ELN en Tona, Santander

Un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue capturado durante un operativo realizado por tropas del Gaula Militar de la Quinta Brigada. Esto ocurrió en la vereda Monte Chiquito, zona rural del municipio de Tona, Santander.

De acuerdo con las autoridades, el capturado, conocido con el alias de “Jorge”, haría parte de las Estructuras de Finanzas y Economías para la Revolución (EFER) del Frente de Guerra Nororiental del ELN y tendría injerencia en Bucaramanga, Tona y Charta. Según la investigación, presuntamente participaba en actividades de extorsión, intimidación y apoyo logístico para esa organización armada.

Durante el allanamiento fueron incautados cerca de 32 kilogramos de explosivo tipo R-1, ocho armas de fuego y municiones de diferentes calibres, radios de comunicación, material de intendencia y propaganda alusiva al ELN.

Las autoridades también investigan a alias “Jorge” por su presunta participación en la quema de un vehículo, la incineración de una vivienda, un intento de homicidio, la distribución de panfletos intimidatorios y la planeación de una posible acción con explosivos en la región.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, destacó el resultado del operativo durante un balance de seguridad y señaló que las autoridades continuarán adelantando acciones para debilitar las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en el departamento.