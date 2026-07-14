Muere Catalina Giraldo: su caso por el suicidio asistido queda en manos de la Corte Constitucional

SALUD

La psicóloga bogotana Catalina Giraldo, de 31 años, falleció tras acceder a la eutanasia luego de que no pudiera obtener la Asistencia Médica al Suicidio (AMS), mecanismo despenalizado por la Corte Constitucional desde 2022, pero que aún carece de reglamentación.

De acuerdo con la organización de abogados DescLAB, Giraldo solicitó en octubre de 2025 acceder a la AMS debido a un cuadro psiquiátrico que calificó como grave, crónico e incurable. Sin embargo, aseguró que la EPS Sanitas negó tramitar la solicitud argumentando que no existe una reglamentación expedida por el Ministerio de Salud para ese procedimiento.

Según la organización, la imposibilidad de acceder a la AMS llevó a Catalina a optar por la eutanasia, aunque sostenía que la primera alternativa representaba de mejor manera su autonomía y su decisión sobre el final de la vida.

Antes de morir, Giraldo pidió a la Corte Constitucional resolver de fondo el expediente que estudia su caso y eliminar las barreras que, según su defensa, persisten para acceder a la Asistencia Médica al Suicidio.

En su solicitud, también pidió que el alto tribunal ordene al Ministerio de Salud expedir la reglamentación técnica y administrativa de este mecanismo y exhortar al Congreso de la República a avanzar en una regulación legal sobre la materia.

DescLAB sostiene que, aunque la Asistencia Médica al Suicidio fue despenalizada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-164 de 2022, el procedimiento permanece en un “limbo institucional” porque no existen lineamientos administrativos que orienten a las EPS, IPS y profesionales de la salud sobre cómo atender este tipo de solicitudes.