Gobierno habilita cuentas para recibir donaciones: Tigresas de la Patria y primera dama al mando

El Gobierno habilitó cuentas oficiales para recibir las donaciones a las familias afectadas por el terremoto.

La campaña está siendo liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente, Tatiana Cespedes, como lo dispuso ayer el presidente Abelardo de la Espriella en el Puesto de Mando Unificado, desde donde acordaron que serán las encargadas de coordinar las donaciones de empresarios y del territorio nacional.

La campaña liderada por las también llamadas “Tigresas de la Patria”, tedrá como función principal recibir alimento, agua, elementos de aseo, ropa y todas las donaciones para las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país.

¿Cuáles son las cuentas habilitadas?

FUNDACIÓN COLOMBIA

LUZ Y SONRISAS

NIT: 9020850963

BANCO DE BOGOTÁ #12518462

CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS

NIT 8600103710

BANCO DAVIVIENDA 004000240970

ABACO

NIT 9003264561

CUENTA 15264342372