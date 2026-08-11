Gobierno habilita cuentas para recibir donaciones: Tigresas de la Patria y primera dama al mando
Se trata de una campaña para atender a los damnificados por el terremoto en el país.
El Gobierno habilitó cuentas oficiales para recibir las donaciones a las familias afectadas por el terremoto.
La campaña está siendo liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente, Tatiana Cespedes, como lo dispuso ayer el presidente Abelardo de la Espriella en el Puesto de Mando Unificado, desde donde acordaron que serán las encargadas de coordinar las donaciones de empresarios y del territorio nacional.
La campaña liderada por las también llamadas “Tigresas de la Patria”, tedrá como función principal recibir alimento, agua, elementos de aseo, ropa y todas las donaciones para las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país.
¿Cuáles son las cuentas habilitadas?
FUNDACIÓN COLOMBIA
LUZ Y SONRISAS
NIT: 9020850963
BANCO DE BOGOTÁ #12518462
CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS
NIT 8600103710
BANCO DAVIVIENDA 004000240970
ABACO
NIT 9003264561
CUENTA 15264342372
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...