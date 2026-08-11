Rodrigo Lara, ministro del Interior, asumirá como director temporal de la UNP

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, asumirá como director temporal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras se adelantan los trámites administrativos para posesionar al director en propiedad.

Esto, mientras que se puede designar al director oficial, lo cual no se ha podido hacer pues el mismo ministro Lara suspendió las contrataciones y designaciones hasta el 20 de agosto en la cartera.

Así pues, entretanto se posesiona el nuevo director, él estará a cargo del estudio y designación de las medidas especiales de protección.

Es de recordar que Lara también anunció que asumirá de manera directa y personal la Presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), instancia encargada de analizar y recomendar medidas de protección.

Como parte de las nuevas directrices,Lara solicitó a la UNP que toda convocatoria, agenda, documentación técnica e informes de evaluación de riesgo sean enviados previamente a su despachopara su conocimiento y trámite.