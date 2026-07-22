Gobernabilidad, nuevo congreso y alianzas políticas

En Hora 20 una mirada a lo que demostró la elección del presidente del senador, las relaciones en la derecha, la alianza con el Pacto Histórico y las consecuencias de la votación, lo que viene en materia de gobernabilidad para el nuevo gobierno y la consolidación de las mayorías de cara a los retos de la agenda legislativa. Después, el poder del Pacto Histórico en el Congreso y el discurso de cierre del presidente Petro ante los congresistas.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, abogada, profesora universitaria y exviceministra de Justicia, planteó que cada gobierno entrante necesita aliados, “ese fue el pulso que vimos y hace notar que el Centro Democrático será fundamental para la gobernanza del gobierno recién elegido”. Advirtió que la unión entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático deja una lección frente a la polarización, “se demuestra que la polarización es ideológica y no afectiva y que hacen un acuerdo cuando hay lugares comunes. Tienen una mirada distinta frente a distintos temas como el mercado, sin embargo, hay intereses comunes cuando se trata de elegir a alguien como presidente del senado”.

Finalmente, dijo que para gobernar se necesitan las tres ramas del poder público; está bien que un presidente diga que se pueden hacer muchas cosas a punta de decretos, pero otras deben pasar por el Congreso, como presupuesto, reformas o reducir el tamaño del Estado; “para eso necesita buena relación con el Congreso”.

Santiago Vélez, abogado, empresario y columnista en El Espectador, advirtió que lo ocurrido el 20 de julio fue un tropiezo y golpe de realidad para Abelardo de la Espriella y Rodrigo Lara, pero no un cogobierno, “el presidente electo manda mensajes conciliadores, es hábil, no reconoce la derrota y voltea la torta, por ejemplo, en Medellín nombra a Mauricio Tobón como embajador en México, que viene desde el principio en la campaña; podría haber aplazado eso, nombrar a alguien del Centro Democrático, eso sí sería cogobierno, pero él sigue con su agenda normal”.

Augusto Reyes, consultor, estratega político y director de Poder&Poder, destacó que el dueño de una alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico es Abelardo de la Espriella, “él controla la alianza y depende si se consolida o si se disuelve, si se consolida de cara a la elección de mesas directivas, escoger, elegir contralor y otros funcionarios del Estado y si incluso, no se nos haga raro, trasciende a elecciones territoriales y eso dependerá de cómo se mueva Abelardo, y creo que ayer el expresidente Uribe envió un mensaje sutil, elegante y contundente: las abejas pican, picó una vez, imagínese más”.

De otro lado, planteó algunas preguntas sobre el escenario al que se llegó el 21 de julio “¿Qué hubiera pasado si en el discurso de victoria de Abelardo menciona a Uribe? ¿qué hubiera pasado si el asesor y consejero de Abelardo no hubiera dicho que Uribe es un dinosaurio de la política? ¿qué hubiera pasado si nada de eso hubiera sucedido? Apostaría que el Centro Democrático no hubiera llevado un candidato”.

Daniel Valero, editor político de El Espectador, advirtió que lo ocurrido demostraría elementos como la poca importancia que le da el nuevo gobierno al Congreso, “lo que se conoce es que importan algunas leyes como Plan de Desarrollo, cirugía del Estado, Presupuesto, ajuste fiscal, pero hasta ahí; al final, la fuerza en este momento de Abelardo de la Espriella son cuatro senadores de Salvación, un representante y dos de Creemos; esa es la fuerza a pesar de tener al Centro Democrático”. También dijo que esto va en línea con los empalmes territoriales y los sectores del Congreso que no están en esos empalmes, “eso hace que se aparte esa misma agenda del Congreso y se mantenga diálogo directo con el poder territorial”. No obstante, recordó que Iván Duque intentó hacer lo mismo, “El Congreso no lo movió y cuando se vino el estallido, el respaldo político no fue muy fuerte, entonces la gobernabilidad pasa por una especie de consentimiento que hay que darle al Congreso y que por ahora no está”.

Sobre la posibilidad de temas como el acuerdo nacional, dijo que el punto es qué tanto le interesa al nuevo gobierno la construcción de ese acuerdo ante los nombramientos y pronunciamientos del nuevo gobierno, “Él sigue reiterando que no es político, que no le pidan formas de la política, entonces ayer hubo una derrota, pero también queda la inquietud de cuál será el escenario y qué tanto le interesa un acuerdo al nuevo presidente”.

Para Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y excongresista, lo ocurrido el 20 de julio es una inédita derrota para un gobierno que se instala, “seguro lo que venga después cambiará”. Pase lo que pase, el gobierno ya perdió porque el hecho de ir a votación con presidencia, eso no pasaba desde 2002, desde posesión de Uribe, siempre en instalación de nuevo congreso, había consenso”. No obstante, dijo que el nuevo gobierno tendrá mayorías, “Serán como las mayorías que tuvo Petro en estos cuatro años y que le permitieron sacar leyes: no serán automáticas y las tendrá que construir a punta de debates y deliberación democrática”.

Planteó que uno de los puntos de discordia entre el nuevo gobierno y el uribismo está en la intención de Defensores de la Patria de ser un partido, “si el presidente electo no pretendiera crear nuevo partido de derecha, es lo mismo PP y VOX, con Trump y el Republicano; es la misma discusión de derechas en el mundo”.