🔴EN VIVO Brasil vs. Noruega: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo por un cupo en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete emociones entre una de las máximas favoritas al título y una selección noruega que llega con la ilusión de seguir rompiendo barreras en el torneo.

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La selección brasileña avanzó como líder del Grupo C con siete puntos y en los dieciseisavos de final tuvo que sufrir para remontar y vencer 2-1 a Japón con un gol en el tiempo de adición. La Verdeamarela mantiene un sólido historial en los octavos de final, instancia en la que ha ganado nueve de sus últimos diez compromisos, aunque las eliminaciones más recientes frente a selecciones europeas representan un desafío que buscará dejar atrás.

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Noruega, por su parte, clasificó como segunda del Grupo I y confirmó su buen momento al derrotar 2-1 a Costa de Marfil en la ronda anterior, consiguiendo así su primera victoria en una fase de eliminación directa de un Mundial. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken atraviesa una destacada racha de resultados y confía en dar otro golpe sobre la mesa para instalarse, por primera vez en su historia, entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

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