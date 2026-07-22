Joven perdió una mano tras la explosión de un artefacto en zona rural de Mistrató, Risaralda

Pereira

Un hombre indígena de 24 años sufrió la amputación de su mano derecha luego de que un artefacto elaborado con dinamita explotara de manera accidental en la vereda Puerto de Oro, ubicada en el corregimiento de San Antonio del Chamí, en el municipio de Mistrató.

La víctima fue identificada como José Elmer Nogoa, quien debió ser trasladado a una clínica en Pereira, donde permanece bajo observación médica como consecuencia de la herida.

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El comandante de la Policía Risaralda, coronel Jaime Enrique Higgins, señaló que las primeras indagaciones descartan, por ahora, que el accidente esté vinculado con acciones terroristas o ataques contra la Fuerza Pública; sin embargo, se investiga las razones por las que el joven habría manipulado este artefacto.

“La información que tenemos es que en San Antonio del Chamí, una persona que se encontraba adelantando labores de pesca, accidentalmente le explotó un artefacto que contenía pólvora y le causó una amputación total de la mano derecha. Fue remitido pues por la familia a un centro médico. Esa es la información que tiene la policía, posteriormente fue enviado a Pereira”, afirmó el coronel Higgins.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y, especialmente, determinar el origen del explosivo y las circunstancias que permitieron que llegara a manos del joven.

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El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos asociados a la manipulación de material explosivo en zonas rurales del departamento, donde las autoridades insisten en la importancia de reportar este tipo de elementos y evitar cualquier contacto con ellos para prevenir tragedias similares.