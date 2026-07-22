Crecimiento histórico del presupuesto de la salud: más del 60 % entre 2022 y 2026

Colombia

El sector de la salud evidenció en los últimos cuatro años (2022-2026) un crecimiento histórico de sus recursos. Un gran esfuerzo del Gobierno Nacional, a través de la ADRES, para garantizar a millones de colombianos un acceso digno a este derecho.

Así, mientras en 2022 el presupuesto fue de $71,6 billones, el 2026 cerrará con una cifra contundente de $115 billones, que desmiente una supuesta desfinanciación del sistema de salud. A los $110,7 billones que se presupuestaron a comienzos del año, se le adicionaron ya 4 billones, aprobados por el Confis y está en curso otra adición por un billón.

Estos recursos equivalen aproximadamente al 20 % del presupuesto general de la Nación o lo que produce en todo un año un país como Ecuador. En la actualidad, ADRES gira a las entidades del sistema cerca de $10 billones cada mes, para garantizar el pago de los servicios de salud en todo el país.

Este crecimiento sostenido de recursos en los últimos cuatro años representa un aumento del 60 % en el presupuesto para el sector, que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha gestionado con eficiencia y con total transparencia. En efecto, hoy los colombianos pueden conocer cómo, cuándo y a qué entidad se les giran los recursos de la UPC, así como otros gastos, incluidos los de giro directo que reciben clínicas, hospitales y proveedores de servicios, que se pueden consultar a través de tableros interactivos en la página web de la entidad www.adres.gov.co/

En materia exclusiva de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el aumento de recursos también ha sido significativo. En 2022 la ADRES reconoció a las EPS un total de $62,4 billones para la atención de sus afiliados en el país, mientras que para 2025 se giraron $89,5 billones y en 2026 se alcanzarán los $100,1 billones.

Como un dato destacado, en los últimos años los aumentos de la UPC han sido muy superiores a la inflación. En términos reales, hay más recursos asignados, exactamente 21 billones más en pesos constantes.

En el caso del régimen contributivo, el aumento para 2026 fue del 9,03 %, nominal y 11% real, considerando el envejecimiento poblacional, es decir, más de cuatro puntos por encima de la inflación estimada, que fue del 6,26 % en 2025.

Para el caso del subsidiado, que cobija a la población más vulnerable, el incremento fue del 16,49 % nominal y 18% real, considerando el envejecimiento poblacional, lo que responde a un mandato constitucional para eliminar la desigualdad en el sistema de salud colombiano.