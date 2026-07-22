Flávio Bolsonaro denuncia “crecientes amenazas de muerte” y pone en duda sistema electoral brasileño

El senador brasileño y principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre, Flávio Bolsonaro, anunció que va a reforzar el dispositivo de seguridad que lo acompaña y usará de manera “permanente” chaleco antibalas ante las “crecientes amenazas de muerte” en su contra.

El hijo mayor del exmandatario ultraderechista, Jair Bolsonaro, contará con “el triple de policías” a su servicio, que además irán “más armados”, según informó su equipo de campaña en un comunicado a la prensa.

Desde Brasilia, “un centro de comando” funcionará “las 24 horas del día” para monitorear, seguir y dar apoyo logístico en directo al aspirante del Partido Liberal (PL), así como a los agentes que trabajarán sobre el terreno.

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Aumento de amenazas

Estas medidas llegan en vísperas de que el PL proclame a Flávio Bolsonaro como su candidato a la Presidencia, el 25 de julio, en un evento en la ciudad de São Paulo, al que tiene previsto asistir el mandatario argentino, Javier Milei.

La asesoría de Flávio Bolsonaro citó un informe del “equipo de inteligencia de la Policía del Senado” que muestra “un crecimiento del número de amenazas e incitaciones al odio” contra su persona “desde principios de junio”.

Ese conteo registró “más de 2.000 contenidos” de ese tipo, entre “amenazas explícitas, incitaciones a la violencia, referencias codificadas y manifestaciones asociadas a intentos de ataques contra el senador”.

“Quien crea que va a intimidarme está perdiendo el tiempo. No tengo miedo de las amenazas. Seguiré en las calles, escuchando a los brasileños y luchando por un país más libre, seguro y próspero”, declaró en la nota el primogénito de Jair Bolsonaro, este último actualmente preso e inhabilitado por intento de golpe de Estado.

Los Bolsonaro cuestionan la fiabilidad del sistema electoral

El candidato Bolsonaro cuestionó la fiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil con argumentos desmentidos por la autoridad electoral, similares a los que llevaron a la inhabilitación política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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En un encuentro privado, Flávio Bolsonaro vinculó ante diplomáticos las urnas electrónicas a la empresa venezolana Smartmatic y a denuncias de fraude electoral en Venezuela, asegurando apoyarse en documentos de la CIA.

“Muchas de las máquinas utilizadas en las elecciones brasileñas provienen de esa misma empresa venezolana”, dijo en el evento en Brasilia, organizado por una consultora de comunicaciones, según extractos divulgados por la prensa.

“No estoy cuestionando el sistema electoral brasileño, sino que pido que todos los países envíen el mayor número posible de observadores a nuestras elecciones” de octubre, agregó.