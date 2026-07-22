Frente a las altas temperaturas, Medellín intensifica el llamado a la prevención por El Niño
Las autoridades distritales activaron protocolos de atención en cerros tutelares y reservas ante el aumento de temperaturas y la amenaza de incendios.
Medellín
La alcaldía de Medellín, mediante el DAGRD, el Cuerpo Oficial de Bomberos y las secretarías de Salud y Medio Ambiente, fortaleció la atención por la época de sequía. Este fenómeno traerá una reducción de precipitaciones entre el 35 % y el 50 %, además de un alza en las temperaturas de hasta 2 °C. Las autoridades prevén que este periodo se extienda hasta el primer trimestre de 2027 debido a la influencia del fenómeno de El Niño.
Para mitigar los impactos, nueve estaciones de bomberos y guardabosques vigilan 17 reservas naturales, siete cerros tutelares y más de 4.300 hectáreas de bosque. En lo que va de 2026, la ciudad registra 4.048 emergencias atendidas, incluyendo 97 incendios forestales, 623 casos con árboles y 90 deslizamientos. Adicionalmente, el director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, advirtió sobre posibles desabastecimientos en acueductos veredales por la baja en los caudales.
Frente al alza térmica, la Secretaría de Salud instó a la ciudadanía a prevenir golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y gestantes. Se aconseja mantener una hidratación constante, usar ropa clara, aplicar protector solar y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Ante signos como mareo, confusión o dolor de cabeza intenso, la recomendación oficial es buscar atención médica inmediata.
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El cuidado animal también forma parte del plan preventivo. Las autoridades aconsejaron no pasear a las mascotas en horas de calor extremo, asegurarles agua fresca y respetar a la fauna silvestre en zonas verdes sin intentar alimentarla. Asimismo, se hizo un llamado a no arrojar basura en las cuencas para evitar emergencias ambientales en las quebradas locales y proteger los corredores ecológicos.
La alcaldía invita a consultar el estado ambiental en tiempo real mediante el geoportal del SIATA (www.geoportal.siata.gov.co). Del mismo modo, se solicita a la comunidad reportar de inmediato cualquier columna de humo o quema en zonas forestales a través de la línea de emergencias 123, una medida decisiva para contener la proliferación de incendios durante las próximas semanas.