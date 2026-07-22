Frente a las altas temperaturas, Medellín intensifica el llamado a la prevención por El Niño

Medellín

La alcaldía de Medellín, mediante el DAGRD, el Cuerpo Oficial de Bomberos y las secretarías de Salud y Medio Ambiente, fortaleció la atención por la época de sequía. Este fenómeno traerá una reducción de precipitaciones entre el 35 % y el 50 %, además de un alza en las temperaturas de hasta 2 °C. Las autoridades prevén que este periodo se extienda hasta el primer trimestre de 2027 debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Para mitigar los impactos, nueve estaciones de bomberos y guardabosques vigilan 17 reservas naturales, siete cerros tutelares y más de 4.300 hectáreas de bosque. En lo que va de 2026, la ciudad registra 4.048 emergencias atendidas, incluyendo 97 incendios forestales, 623 casos con árboles y 90 deslizamientos. Adicionalmente, el director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, advirtió sobre posibles desabastecimientos en acueductos veredales por la baja en los caudales.

Frente al alza térmica, la Secretaría de Salud instó a la ciudadanía a prevenir golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y gestantes. Se aconseja mantener una hidratación constante, usar ropa clara, aplicar protector solar y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Ante signos como mareo, confusión o dolor de cabeza intenso, la recomendación oficial es buscar atención médica inmediata.

Más información Bomberos combaten incendio de gran magnitud en cercanía del Cerro Quitasol en Bello

El cuidado animal también forma parte del plan preventivo. Las autoridades aconsejaron no pasear a las mascotas en horas de calor extremo, asegurarles agua fresca y respetar a la fauna silvestre en zonas verdes sin intentar alimentarla. Asimismo, se hizo un llamado a no arrojar basura en las cuencas para evitar emergencias ambientales en las quebradas locales y proteger los corredores ecológicos.

La alcaldía invita a consultar el estado ambiental en tiempo real mediante el geoportal del SIATA (www.geoportal.siata.gov.co). Del mismo modo, se solicita a la comunidad reportar de inmediato cualquier columna de humo o quema en zonas forestales a través de la línea de emergencias 123, una medida decisiva para contener la proliferación de incendios durante las próximas semanas.