Una mujer muerta y un adulto mayor herido deja sicariato en el sur de Barranquilla

Un nuevo hecho de violencia sacudió al barrio Nueva Colombia, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, donde una mujer perdió la vida y un adulto mayor resultó herido tras un ataque con arma de fuego.

El hecho se registró hacia las 6:20 de la tarde de este lunes 20 de julio, en inmediaciones de la carrera 21B con calle 73. De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, las víctimas se encontraban en la terraza de una vivienda cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Uno de los sujetos habría descendido del vehículo y accionó un arma de fuego en varias oportunidades contra las personas que se encontraban en el lugar. Tras cometer el ataque, los agresores escaparon rápidamente de la zona.

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La víctima mortal fue identificada como Ingrid Margareth Ramos, de 61 años, quien fue trasladada de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

En el mismo ataque resultó lesionado Fernelis Elías Córdoba Moreno, de 66 años, quien fue llevado al Camino La Manga, donde permanece bajo observación médica.

Tras el hecho, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y agentes de la Sijín iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del ataque, determinar si se trató de un hecho dirigido contra las víctimas y avanzar en la identificación y captura de los responsables.