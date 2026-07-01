Tolima anuncia a Sebastián Oliveros como su nuevo entrenador: curiosa presentación

La salida de Lucas González con destino a Atlético Nacional, tomó por sorpesa a la afición del Deportes Tolima. La hinchada reprochó la situción, pero al fin y al cabo fue cuestión del pasado y las directivas del equipo Pijao se movieron rápido para encontrar a su reemplazo.

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Si bien se venían estudiando varias opciones, la junta directiva de Tolima, encabezada por el máximo accionista, César Camargo, le dieron el visto bueno a la incorporación de Sebastián Oliveros, quien venía siendo el entrenador de Fortaleza. El club lo anunció de una particular manera.

Así anunció Tolima a su nuevo DT

Fortaleza ha sido caracterizado por tener un lenguaje diferente de comunicar en redes sociales. Asimismo, las gafas “troll” están asociadas al equipo y las han hecho populares, incluso implementadas en su indumentaria.

Pues bien, Tolima decidió anunciar a Oliveros con una foto del entrenador y unas gafas características del equipo bogotano, además de: "Una historia que inicia con Fortaleza. Profesor Sebastián Oliveros, Bienvenido a LA TRIBU En tierra firme se logran los más grandes sueños".

Así ha sido el recorrido de Sebastián Oliveros

Oliveros, de 38 años y nacido en la capital del país, inició en 2008 como técnico de la categoría sub-17 de Atlético FC. Luego se incorporó a Fortaleza como asistente del equipo profesional y en noviembre de 2022 fue anunciado como técnico en propiedad.

En su primera temporada, llevó al equipo a ser el mejor del año en la tabla de la reclasificación del Torneo de Ascenso y en el 2024 pudo llevar a Fortaleza a la primera división.

En total dirigió 152 partidos en el club bogotano, consiguiendo 60 triunfos, 46 empates y 46 derrotas, para un rendimiento del 49.5%.

En el Tolima, tendrá su primer gran reto, pues deberá dirigir la fase de octavos de final de la Copa Libertadores contra Independiente del Valle de Ecuador, duelos que serán el 11 y 18 de julio. Su debut por liga será el 25 de julio contra Junior en calidad de local.