América de Cali debuta en la Copa BetPlay con nuevas caras en la convocatoria

América de Cali comenzará este martes 21 de julio su participación en la Copa BetPlay 2026 cuando reciba a Real Cartagena, a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el compromiso de ida de la Fase 1B del certamen.

El equipo dirigido por David González buscará hacer valer su condición de local para tomar ventaja en una serie que se definirá en el partido de vuelta, mientras que el conjunto cartagenero intentará mantenerse con opciones de clasificación antes de regresar a casa.

Aunque América llega como uno de los representantes de la Liga BetPlay y Real Cartagena desde el Torneo BetPlay, el formato de eliminación directa obliga a ambos equipos a disputar la llave con máxima concentración, ya que el ganador avanzará a los octavos de final de la competencia.

Para este compromiso, el cuerpo técnico escarlata presentó varias novedades en la convocatoria. Entre los convocados aparecen el extremo Luis Quiñones, el arquero Juan Pablo Montoya, el volante Yani Quintero, el defensor Brayan Córdoba y el joven atacante Frand Carabalí, de 18 años, quienes se integran al grupo para este segundo semestre.

En contraste, quedaron por fuera de la lista el lateral Yorman Hurtado, una de las incorporaciones para la temporada, así como los defensores Nicolás Hernández y Marlon Torres.

Convocados de América de Cali

Arqueros:Jean Fernandes, Juan Montoya.

Defensas:Dany Rosero, Mateo Castillo, Marcos Mina, Cristian Tovar, Ómar Bertel, Brayan Córdoba.

Mediocampistas:Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal, Yani Quintero.

Atacantes:Jhon Murillo, Daniel Valencia, Yeison Guzmán, Tilman Palacios, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Frand Carabalí y Kevin Angulo.

La Fase 1B de la Copa BetPlay enfrenta a los ocho equipos que disputaron los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay con los ocho mejores clubes del Torneo BetPlay. Los ganadores de cada llave avanzarán a los octavos de final, donde se medirán a los equipos clasificados desde la Fase 1A.