Presidente de Israel pide evitar convertir las elecciones parlamentarias en una ‘guerra civil’

El presidente israelí Isaac Herzog se dirige a una rueda de prensa con el presidente de Lituania (no en la foto) en el palacio presidencial en Vilnius, Lituania, el 4 de agosto de 2025. (Foto de Petras Malukas / AFP) / PETRAS MALUKAS

El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió de amenazas tanto internas como externas contra la integridad de las próximas elecciones y pidió a la clase política que conduzca la campaña electoral “con responsabilidad y respeto”, al inaugurar oficialmente el periodo electoral con un discurso a la nación.

“Las elecciones no son una guerra civil”, afirmó Herzog, quien subrayó que la contienda electoral programada para este 27 de octubre debe librarse “sin incitación ni violencia” y preservando “la unidad de la sociedad israelí”.

Herzog reveló que se reunió hace dos semanas con el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, y con el jefe del Shin Bet, el servicio de seguridad interior, David Zini, quienes le expusieron “distintas amenazas contra la integridad de las elecciones, tanto internas como externas”.

Riesgos en la jornada

El presidente israelí instó a las fuerzas de seguridad y del orden público a “actuar con firmeza y eficacia” frente a esos riesgos, y alertó especialmente sobre los peligros derivados de las redes sociales.

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El mandatario israelí, que citó “el creciente resurgimiento de una violencia peligrosa” registrado en los últimos días en el país, exigió a los cargos electos, activistas y candidatos de todos los partidos que “no crucen líneas rojas” ni “conviertan a los rivales en enemigos”.

Herzog vinculó el inicio de la campaña con el comienzo este martes por la noche del ayuno del 9 de Av, que conmemora la destrucción de los dos templos de Jerusalén, y advirtió de que, desde entonces, ese episodio histórico recuerda a los judíos “el precio de la polarización, la división y el odio” entre correligionarios.

Disolución parlamentaria

El Parlamento de Israel aprobó su disolución el 17 de julio de cara a las elecciones del 27 de octubre, tras haber adoptado una serie de proyectos de ley favorables al Primer Ministro Benjamin Netanyahu, candidato a otro mandato pese a su popularidad en declive.

La votación fue respaldada por 62 de los 120 miembros de la Knéset.

Benjamin Netanyahu. Foto: Taylor Hill/Getty Images) / Taylor Hill Ampliar Benjamin Netanyahu. Foto: Taylor Hill/Getty Images) / Taylor Hill Cerrar

La coalición gobernante de Netanyahu, de 76 años, aprobó una serie de polémicos proyectos de ley en una maratoniana sesión final destinados a fortalecer su posición y satisfacer a los aliados ultraortodoxos.

Una de estas legislaciones resta poderes al fiscal general, bloquea el arresto de ultraortodoxos que evaden el servicio militar y amplía la supervisión gubernamental de los medios de comunicación.

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Además de aprobar su disolución, el Parlamento dio luz verde a un aumento de la financiación de los partidos políticos.

Pese a la disolución, la asesora legal de la Knéset, Sagit Afik, afirmó que la cámara puede seguir activa unos 10 días más porque la ley que confirma la fecha de las elecciones fue devuelta a un comité.

Netanyahu, primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia del Estado de Israel, se encuentra en una posición debilitada. Las encuestas muestran que la mayoría de los israelíes quieren que dimita.

El exjefe del Estado Mayor del ejército, Gadi Eisenkot, se perfila como su principal rival en la urnas.