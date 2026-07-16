Gobierno de De la Espriella retirará apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio

Tras la reunión entre el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella informó que Colombia “retirará el apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio”.