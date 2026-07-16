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16 jul 2026 Actualizado 14:47

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Política

Gobierno de De la Espriella retirará apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio

Tras la reunión entre el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella informó que Colombia “retirará el apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio”.

Reunión entre el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar

Reunión entre el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar

Reunión entre el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar
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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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