ANI asegura que las obras viales siguen avanzando pese al retraso en el giro de recursos

Transporte

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguró que el desarrollo de los proyectos carreteros del país continúa con normalidad y afirmó que el retraso en la ejecución presupuestal no ha afectado el avance de las obras. La entidad explicó que la situación obedece a que aún está pendiente el giro de parte de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con la Agencia, de los $5,9 billones asignados para los proyectos carreteros durante la vigencia 2026, ya comprometió el 95% de los recursos, es decir, el dinero ya fue destinado a los contratos que actualmente se ejecutan en diferentes corredores viales del país.

El giro de MinHacienda sigue pendiente

La ANI explicó que, aunque el presupuesto ya está comprometido, todavía falta que el Ministerio de Hacienda transfiera esos recursos a los patrimonios autónomos encargados de administrar los pagos de cada proyecto. Solo después de ese proceso se completa la ejecución presupuestal.

Según la entidad, todas las gestiones administrativas para solicitar los recursos ya fueron realizadas y las solicitudes se presentaron oportunamente ante el Ministerio de Hacienda. Además, indicó que tramitó el Plan Anual de Caja (PAC), mecanismo mediante el cual se gestionan los desembolsos necesarios para atender las obligaciones de los contratos de infraestructura.

Las obras continúan avanzando

Frente a las dudas que puedan surgir sobre el estado de la ejecución presupuestal, la ANI insistió en que las obras no se han detenido y que los proyectos carreteros siguen registrando avances en todo el país.

La entidad señaló que el hecho de que aún falten algunos desembolsos no significa que los proyectos estén paralizados, pues los recursos ya fueron gestionados y el proceso de giro depende ahora del Ministerio de Hacienda.

La Agencia recordó además que el plazo legal para realizar el giro correspondiente a la vigencia 2026 vence el 31 de diciembre, por lo que aseguró que el proceso continúa dentro de los tiempos establecidos y que los recursos solicitados serán destinados a cumplir la totalidad de los compromisos adquiridos para las obras en ejecución.