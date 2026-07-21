La economía creció 4,1% en mayo frente al mismo mes del año anterior, confirmó el DANE

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un avance interanual de 4,10% en mayo, impulsado principalmente por las actividades de servicios, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Analistas del mercado señalaron que este repunte es el mayor observado en lo corrido del año y estuvo jalonado por el comercio, el transporte, la salud y la educación, sectores que empujaron al terciario a liderar la expansión económica.

En lo que va del año, la economía acumula un crecimiento de 2,77% según el informe del DANE.

Por ramas de actividad, las primarias —que incluyen agricultura, ganadería, caza y la explotación de minas y canteras— reportaron en mayo un crecimiento de 0,66% interanual.

Las actividades secundarias, que agrupan industria y construcción, aumentaron 0,47% en el mes, mientras que las terciarias mostraron un avance de 5,36%, consolidándose como el motor del crecimiento.

El director de investigaciones económicas de la firma Credicorp Capital la economía al cierre del presente año tendrá un crecimiento del orden del 2.6%.