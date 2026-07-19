En Bello cierran centro estético clandestino que realizaba liposucciones e implantes mamarios

Bello

La Alcaldía de Bello ordenó el cierre definitivo de un centro estético que operaba de manera irregular y realizaba procedimientos quirúrgicos sin cumplir con las normas sanitarias ni contar con personal médico autorizado, en una acción conjunta para proteger la salud de los habitantes.

Según las autoridades, el establecimiento ofrecía de forma clandestina intervenciones como liposucciones e implantes mamarios. La medida se tomó tras una denuncia ciudadana que alertó a las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Durante la inspección se constató que el lugar carecía de las condiciones técnicas, sanitarias e de infraestructura exigidas. No contaba con un quirófano adecuado, ni con las medidas de bioseguridad e higiene necesarias. Además, no había un médico habilitado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para realizar este tipo de procedimientos.

Estas irregularidades representan un grave riesgo para la salud y la vida de las personas, pues pueden provocar infecciones, complicaciones severas, secuelas permanentes e incluso la muerte cuando se realizan en sitios no autorizados y por personal sin los requisitos legales.

El secretario de Salud de Bello, Elkin Darío López Castrillón, destacó la importancia de estas acciones de inspección, vigilancia y control. “Desde la Administración Municipal continuaremos desarrollando operativos en establecimientos y lugares donde se realicen este tipo de actividades que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas”, afirmó.

Con este nuevo cierre, la Alcaldía de Bello refuerza su compromiso de combatir la prestación irregular de servicios de salud estética en el municipio, priorizando la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Las autoridades recordaron que seguirán intensificando las revisiones en este sector.