12 familias campesinas del Urabá antioqueño recuperan sus tierras después de 30 años

Antioquia

Treinta años después de ser desplazados por paramilitares aliados del Fondo Ganadero de Córdoba, 12 familias campesinas de Tulapas recuperarán 332 hectáreas que les fueron arrebatadas en la década de 1990.

Ubicada entre Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, la región de Tulapas fue escenario de uno de los mayores despojos de tierras del país: miles de hectáreas arrebatadas mediante terror paramilitar y luego destinadas a grandes proyectos ganaderos y forestales.

El caso de la familia Agámez Quintana ilustra el drama. En 1995, la violencia los obligó a abandonar el predio «Así es la Vida», en la vereda El Porvenir. “Entraron los paramilitares y comenzaron a matar a los vecinos. Nos dieron 15 días para desocupar la zona”, contó Julia Agámez, una de las beneficiarias de la sentencia.

La histórica sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras marca el fin de un calvario de una década y devuelve la esperanza a una de las víctimas más emblemáticas del despojo en Colombia.

“Después de 30 años, por fin les devuelven la tierra a estas familias”, celebró Gerardo Vega Medina, abogado y fundador de la Fundación Forjando Futuros, que representa a los afectados. “Fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba, a través de los grupos paramilitares de la familia Castaño: Carlos, Vicente y Sor Teresa. Hoy se hace justicia”.

Según se subrayó desde la fundación, aunque este fallo representa un triunfo importante, se insiste en que cientos de familias víctimas del mismo conflicto aún esperan que el Estado cumpla con su obligación de restituirles sus tierras y garantizar un retorno digno.