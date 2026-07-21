Esta semana habrá cierres nocturnos del Túnel de Oriente en Antioquia

Medellín

La concesión vial Túnel de Oriente anunció que cerrará en las noches de esta semana la movilidad por este eje vial que comunica a Medellín con el Aeropuerto José María Córdova y el Oriente de Antioquia, para adelantar algunos trabajos de mantenimiento.

Desde hoy martes, 21 de julio, hasta el próximo jueves, 23 de julio, se tendrán cierres entre las 10 de la noche y las cuatro de la mañana, para realizar estos trabajos de infraestructura.

¿Qué trabajos se harán?

Los mantenimientos que se ejecutarán esta semana buscan garantizar el buen funcionamiento de los equipos de ventilación, comunicación, iluminación, señalización y control de tráfico, así como actividades de limpieza de bahías y galerías al interior de los túneles.

Otra de las obras que se adelantarán en medio de esos cierres será el cambio de una pantalla informativa que está ubicada en la doble calzada Sajonia – Aeropuerto, en sentido Rionegro – Medellín.

Por ello, además del cierre del túnel, este miércoles y jueves se hace necesario cerrar una de las calzadas en el tramo de la vía entre las bodegas La Regional hasta la altura del restaurante Trivios.

Durante esa intervención se implementará un contraflujo en la calzada habilitada, permitiendo que los vehículos de ambos sentidos transiten con el apoyo de controladores viales.

Vías alternas

Para las personas que se desplazan por esta zona del suroriente de Medellín en las noches o viajan desde el aeropuerto, se aclaró que estará habilitada la Variante de las Palmas y la vía por Llano Grande, para que las personas no sufran graves afectaciones en sus trayectos.

Se mantiene la atención en la vía

Desde la Concesión explicaron que, para garantizar la tranquilidad de quienes transitan por los ejes viales que administra esta entidad, se garantiza la atención con sus sistemas de grúas, ambulancias y vehículos de emergencia.

Hay otros cierres

Actualmente se están adelantando las obras de ampliación del Túnel de Oriente, lo cual puede generar cierres que están asociados a la ejecución de estos trabajos, los cuales son temporales e informados en el lugar.

También, por medio de las redes sociales se estará informando sobre algunos de estos cierres que son controlados, seguros y tardan pocos minutos, indicaron desde la entidad.

Obras de ampliación

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó hace algunas semanas las obras de ampliación del Túnel de Oriente y aseguró que se están cumpliendo los cronogramas, destacando el trabajo adelantado por los privados para mejorar la infraestructura.

Allí se está actualmente construyendo el Túnel de Oriente 2, el Túnel Seminario 2, puentes complementarios como el de Bocaná 2, el puente Sajonia 2 y las gestiones ambientales con el aprovechamiento forestal, el rescate, ahuyentamiento y reubicación de fauna; las gestiones prediales y sociales con las reuniones de socialización se encuentran finalizadas.