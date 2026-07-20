De la Espriella ordenó acelerar el Túnel del Toyo y anunció regreso de fumigaciones y bombardeos

Abelardo de la Espriella en el Túnel del Toyo. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en compañía del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, conmemoraron la Independencia de Colombia en el Túnel del Toyo, Gonzalo Mejía Trujillo.

Fue la oportunidad para que el mandatario electo le respondiera al gobernador Rendón sobre dos de sus cinco peticiones. La primera de ellas, el tema de seguridad. A lo que De la Espriella indicó: “No se preocupe, señor gobernador, traeremos seguridad para Antioquia. Bandido que no se someta, lo daremos de baja como el derecho corresponde”.

Asimismo, fue tajante al señalar que volverán las fumigaciones y los bombardeos: “Ya pronto, en 19 días, cesará la horrible noche y le daremos a las cosas el orden que merecen”.

Acelerar entrega del Túnel del Toyo

Otro punto en el que el presidente electo hizo hincapié el mandatario electo de Colombia es el relacionado con el Túnel del Toyo. Le ordenó a la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, que una vez entre en vigor su gobierno se disponga de los equipos electromecánicos que requiere la obra y que no han sido instalados por el Invías.

“Señora ministra de Transporte, es una instrucción que debe cumplirse desde ya, en el menor tiempo posible. Los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño. Es una orden, es prioridad”, indicó De la Espriella.

Cabe resaltar que el proyecto del Túnel del Toyo, con una longitud de 9,73 kilómetros, será el túnel carretero más largo de Suramérica.

Este proyecto constituye una infraestructura estratégica para la región, al fortalecer la competitividad y conectividad del departamento mediante su articulación con las Autopistas al Mar 1 y al Mar 2, corredores concesionados a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Asimismo, esta obra complementa otros proyectos de gran relevancia para el desarrollo económico y logístico del país, como Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo (Antioquia). Una vez entre en operación, permitirá reducir en aproximadamente un 60 % el tiempo de viaje entre Medellín y la región de Urabá, pasando de cerca de 10 horas a 4 horas.