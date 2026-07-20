Shakira también fue ganadora en la final de la Copa Mundial 2026 con: “Dai Dai”

Shakira sigue ampliando su legado en la música mundial. Tras protagonizar el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la FIFA.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Shakira and Burna Boy perform during the Topps Final Halftime Show in the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maddie Meyer - FIFA Ampliar EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Shakira and Burna Boy perform during the Topps Final Halftime Show in the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maddie Meyer - FIFA Cerrar

La artista colombiana volvió a marcar un hito con “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026, que continúa liderando las principales plataformas de streaming y acumulando cifras históricas.

Luego de su presentación en la final del torneo, celebrada el pasado 19 de julio, la canción se mantiene como la más escuchada del mundo en Spotify.

Donde suma 14 días consecutivos en el primer lugar del ranking global, consolidándose como uno de los mayores éxitos musicales del año.

El impacto de “Dai Dai” también se refleja en otras plataformas. El sencillo lidera las listas de iTunes en diferentes países, fue tendencia número uno en X a nivel mundial tras la final del Mundial y continúa ocupando los primeros lugares en mercados clave como Reino Unido y Francia.

En YouTube, el videoclip oficial ya supera los 480 millones de reproducciones, mientras que la canción sigue registrando millones de escuchas diarias, impulsada por la exposición global que recibió durante el espectáculo de medio tiempo.

Con estos resultados, Shakira vuelve a escribir una página en la historia de la industria musical al convertirse en la primera artista en alcanzar el número uno global de Spotify tanto con una canción en español como en inglés, un logro que reafirma el alcance internacional de su carrera.

El éxito de “Dai Dai” llega en uno de los momentos más destacados para la barranquillera. Además del impacto del sencillo, la cantante continúa recorriendo el mundo con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Una gira que ha reunido a millones de espectadores y que se ha consolidado como una de las más exitosas de 2026.

Su participación en el histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, compartiendo escenario con artistas como Justin Bieber, BTS, Madonna y Burna Boy, volvió a posicionarla como una de las figuras más influyentes de la música internacional.

Con cada nuevo récord, Shakira no solo fortalece el éxito de “Dai Dai”, sino que también reafirma su lugar como una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos, llevando el nombre de Colombia a lo más alto de la industria musical global.