El CNE niega revocatoria de la candidatura de Sandra Estupiñan a la alcaldía de Tunja

El Consejo Nacional Electoral mantuvo en firme la candidatura de Sandra Milena Estupiñán para las elecciones atípicas de la Alcaldía de Tunja, previstas para el 26 de julio. La decisión fue dada a conocer durante la emisión del noticiero, en medio del desarrollo de la campaña electoral en la capital boyacense.

De acuerdo con la información presentada, el organismo electoral resolvió no revocar la inscripción de la candidata, permitiéndole continuar en la contienda por la administración municipal. La determinación mantiene sin modificaciones el panorama electoral a pocos días de la jornada de elecciones atípicas de Tunja.

Por su parte, el abogado Marco Antonio Palma Luna, quien promovió las reclamaciones contra la candidatura manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral y anunció que ejercerá los mecanismos legales disponibles para controvertirla.

El demandantes apelarán la decisión del CNE y posteriormente presentarán una acción de tutela, con el propósito de que la controversia continúe siendo estudiada por las autoridades competentes antes de la realización de las elecciones atípicas en Tunja, el próximo domingo 26 de julio.