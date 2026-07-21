La Banda Sinfónica de Samacá viajará al Mundial de Música tras superar una titánica campaña

La Banda Sinfónica de Samacá, Boyacá, logró la meta de los $400 millones y participará en el Mundial en Países Bajos / Foto: Suministrada.

Samacá

Después de meses de incertidumbre, rifas, ventas de alimentos, conciertos y una intensa campaña para reunir los recursos necesarios, la Banda Sinfónica de Samacá confirmó que viajará a Países Bajos para representar a Colombia en el Mundial de Música, que se llevará a cabo este 25 de julio.

Su director, Julián Ropero, calificó el logro como un verdadero milagro, luego de una cruzada en la que participaron músicos, padres de familia, la Alcaldía de Samacá, empresas, líderes políticos y cientos de ciudadanos.

“Esto fue una cosa muy difícil. Nunca la habíamos visto tan lejos. Yo sí quiero darle las gracias principalmente a Dios porque esto fue un milagro. No encuentro otra manera de entenderlo".

Ropero recordó que durante semanas la meta parecía inalcanzable y que el grupo realizó toda clase de actividades para recaudar fondos.

“Viajábamos a las 4:00 de la mañana a diferentes partes del departamento a tocar. Los niños estuvieron en los semáforos con una urna pidiendo apoyo; vendimos tamales, gallinas, boletas, hicimos un bingo, conciertos y buscamos ayuda en muchas empresas. Nos cerraban las puertas, pero seguíamos insistiendo".

El director destacó que el aporte de la comunidad fue determinante para alcanzar el objetivo, incluso con pequeñas contribuciones.

"Nos ayudaron muchísimas personas con donaciones muy pequeñas. Llegaron aportes de 4.000, 10.000 y 20.000 pesos. Poco a poco fuimos llegando y eso nos devolvió el ánimo para seguir adelante".

También reconoció el respaldo de la administración municipal, encabezada por el alcalde Wilson Castillo Blanco, así como de los padres de familia y de varias personas que se sumaron a la campaña solidaria.

Entre los apoyos decisivos mencionó el aporte del representante a la Cámara José Luis Bohórquez, quien entregó 10 millones de pesos, y el respaldo gestionado por el representante Héctor David Chaparro y Rodrigo Rojas, que permitió completar los recursos faltantes.

“Ayer llegó una gran noticia. Nos faltaban cerca de 80 millones de pesos y, gracias al representante Héctor Chaparro y a Rodrigo Rojas, quienes adelantaron unas iniciativas, recogieron 90 millones de pesos y nos los trajeron. Con eso se salva el viaje".

Con la financiación asegurada, la Banda Sinfónica de Samacá enfocará ahora todos sus esfuerzos en la competencia internacional que se realizará este sábado 25 de julio en Países

"Ahora vamos musicalmente a pelear por ese premio para este país, para Colombia, para el municipio de Samacá y para Boyacá. Les pido mucha oración a todas las personas que nos escuchan".

La agrupación viajará en los próximos días con la ilusión de dejar en alto el nombre de Colombia y demostrar el talento musical que ha convertido a Samacá en uno de los referentes bandísticos del país.