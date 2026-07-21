Dos crecientes súbitas enlutan a Santa María y dejan dos personas fallecidas

José Sipriano Rodríguez Acosta, de 65 años, y Fideligno Bernal Bohórquez, de 74, fueron las personas que fallecieron tras las crecientes súbitas de las quebradas.

Santa María

El municipio de Santa María, en la provincia de Neira, vive momentos de luto tras las crecientes súbitas de las quebradas Doña Berta (La Carbonera) y Gasenegra, emergencias que cobraron la vida de dos campesinos durante el fin de semana.

El alcalde Rubén González explicó que el primer caso ocurrió en la quebrada Doña Berta, donde dos hombres se movilizaban en motocicleta cuando fueron sorprendidos por una avenida torrencial.

“Infortunadamente ocurrió un accidente con una persona que iba en una moto con su compañero y apareció la creciente de un momento a otro. Se llevó a las personas; uno alcanzó a salvar su vida, pero la otra desapareció“.

La víctima fue identificada como Sipriano Rodríguez Acosta, de 65 años, cuyo cuerpo fue hallado a tres kilómetros aguas abajo del lugar donde ocurrió la emergencia.

“Gracias al apoyo de los bomberos de Santa María y, en especial, de la comunidad, logramos encontrar el cuerpo de don Sipriano Rodríguez Acosta“, señaló González

Horas después se presentó una segunda tragedia en la quebrada Gasenegra, entre las veredas Ceiba Grande y Ceiba Chiquita. Allí, un campesino de 74 años fue arrastrado por la corriente mientras cruzaba el afluente con varios semovientes.

“La quebrada presentó el mismo fenómeno y se llevó una bestia con un campesino de 74 años, de nombre Fideligno Bernal Bohórquez“, dijo el alcalde.

El mandatario indicó que el cuerpo fue encontrado gracias al trabajo conjunto entre los organismos de socorro y la comunidad.

“En articulación con los bomberos del municipio y la comunidad, que no perdió la esperanza, se halló el cuerpo sin vida y fue trasladado a Medicina Legal“.

González lamentó profundamente lo ocurrido y aseguró que este tipo de crecientes repentinas no se habían registrado anteriormente en Santa María.

"Son hechos que enlutan nuestro municipio y nuestras zonas rurales. Gracias a Dios, en años anteriores no se habían presentado situaciones de este tipo; este año ocurrió algo que nadie se explica“.

El alcalde señaló que, pese a las campañas de prevención adelantadas por la administración municipal, la creciente de la quebrada La Carbonera sorprendió a las víctimas cuando regresaban a sus hogares.

“Las personas habían recibido unos insumos del proyecto Siembra y regresaban normalmente hacia sus casas. Nadie se explica de dónde apareció esa creciente”, afirmó el mandatario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar las medidas de precaución durante la temporada de lluvias y evitar cruzar ríos y quebradas cuando existan cambios repentinos en las condiciones climáticas, debido al riesgo de avenidas torrenciales.