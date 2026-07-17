Inicia operación aérea para detener incendio en el cerro Aminda de Cumbitara

Cumbitara-Nariño

Después de una semana de gestiones y siete Puestos de Mando Unificado, se inicia la intervención conjunta por aire y tierra para frenar un incendio de grandes proporciones en el municipio de Cumbitara, el cual hace una semana inició en jurisdicción de los Andes- Sotomayor.

Cerca de 30 unidades de bomberos, junto con personal operativo en tierra y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, participarán en las labores de control del incendio.

La misión conjunta se logró con el apoyo de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el acompañamiento permanente de las autoridades civiles, militares y de Policía.

“Hemos coordinado esta respuesta desde el inicio de la emergencia. Después de más de 7 Puestos de Mando Unificado, hoy contamos con la articulación necesaria para iniciar una operación conjunta entre aire y tierra que nos permitirá fortalecer las labores para contener este incendio”, manifestó el gobernador Luis Alfonso Escobar.

Además de las entidades del orden nacional la atención ésta siendo apoyada por organismos de socorro y autoridades de los municipios de La Unión, San Bernardo, Córdoba, Potosí, Chachagüí, El Rosario, Cumbitara y Policarpa.

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